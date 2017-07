Átila Abreu é premiado com o Hero Push mas abandona Corrida do Milhão quase no fim

Átila Abreu foi um dos seis pilotos da Stock Car mais votados na internet com o Hero Push, um acionamento extra do botão de ultrapassagem na Corrida do Milhão. No entanto, o sorocabano não completou a prova deste domingo em Curitiba por falta de combustível.

Ao contrário da maioria das provas da Stock Car, não houve intervenções do safety car, e, com isso, o consumo de gasolina foi além do previsto, e o piloto da Shell Racing parou seu carro na abertura da última volta.

Átila acabou classificado em 21º, e como ficou fora da zona de pontuação, caiu de segundo para quinto na classificação geral do campeonato.

"Quanto ao Hero Push, fico muito feliz com o carinho e só tenho o que agradecer aos fãs que votaram. Numa disputa tão equilibrada com grandes pilotos, ser um dos seis votados é motivo de orgulho pelo reconhecimento do público. Fico chateado por não ter podido corresponder a esse push extra na pista. Não tivemos uma boa performance dos dois carros. Foi uma corrida para marcar pontos mas no fim vários carros tiveram problema com o combustível e poderia até ter chegado em sexto. Estávamos muito bem na disputa do campeonato, agora caímos para quinto e é rezar para os outros também terem problemas", disse o piloto.

Átila acabou classificado em 21º

Foi uma prova difícil para o piloto do carro #51, que teve problemas com o aquecimento dos pneus devido ao frio de nove graus na capital paranaense. No começo da prova, Átila caiu de 12º para 11º mas logo se recuperou e foi para a janela de pit stops em décimo.

Na volta, o sorocabano ficou a um posto do top10, mas alguns carros começaram a parar com falta de gasolina. No entanto, quando estava na reta dos boxes para abrir a última volta, Átila teve de encostar o carro com pane seca.

A próxima etapa da temporada da Stock Car será disputada daqui a três semanas, no autódromo de Curvelo, em Minas Gerais.