Alemanha bate Chile e vence Copa das Confederações pela 1ª vez

Com um gol isolado do meia-atacante Lars Stindl, a Alemanha derrotou o Chile neste domingo (2) e conquistou a Copa das Confederações pela primeira vez em sua história.

O único tento da partida saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando "La Roja" dominava o duelo e acuava os atuais campeões do mundo: Marcelo Díaz foi desarmado na entrada da área por Werner, que tocou para Stindl, sozinho na cara do gol, marcar.

O Chile ainda seguiu pressionando, porém cada vez mais nervoso por causa da desvantagem no placar. Já nos minutos finais, passou a insistir em jogadas aéreas, apesar de seus atacantes terem estatura menor que a dos zagueiros alemães.

Com o fim da Copa das Confederações, as atenções da Rússia se voltam agora para a Copa do Mundo de 2018, que será realizada entre 14 de junho e 15 de julho do ano que vem.

