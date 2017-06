Venus Williams causou acidente de carro fatal nos EUA

As autoridades da Flórida, nos Estados Unidos, informaram nesta quinta-feira (29) que a tenista Venus Williams, 11ª colocada do ranking da WTA, se envolveu em um acidente de carro. A colisão com outro veículo, ocorrida no dia 9 de junho, deixou uma pessoa morta. De acordo com o relatório da polícia, a tenista de 37 anos dirigia um Toyota Sequoia, ano 2010, quando tentou atravessar a pista antes de o sinal do semáforo mudar, mas não conseguiu desviar de outro veículo em tempo. O acidente causou a morte de Jerome Barson, de 78 anos.

Segundo o site "TMZ Sports", a vítima sofreu um traumatismo craniano e faleceu após permanecer internado por duas semanas.

Sua mulher, que dirigia o veículo, teve alguns ossos quebrados, mas sobreviveu.

A tenista está sob investigação e, portanto, ainda não foi multada ou acusada. Em comunicado, o advogado de defesa da atleta, Malcolm Cunningham, lamentou a tragédia. "Este é um acidente infeliz e Venus expressa suas mais profundas condolências à família que perder um ente querido", diz a nota. (ANSA)