Vasco anuncia contratação do lateral Ramon, ex-Corinthians

O Vasco anunciou um reforço nesta quinta-feira. O Gigante da Colina confirmou a chegada do lateral-esquerdo Ramon, que defendeu o Antalyaspor, da Turquia, na última temporada. O jogador de 29 anos atuou nas últimas quatro temporadas no futebol turco.

Esta será a segunda passagem de Ramon na equipe cruz-maltina. O lateral já defendeu o time carioca entre 2009 e 2011, encerrando sua passagem pelo time de São Januário com a conquista da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série B. Além disso, ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo e a revelação do Campeonato Carioca de 2009.

Ao longo de sua carreira, que começou em 2005, o atleta teve passagens por grandes clubes brasileiros, como Internacional, Corinthians e Flamengo. Ele também jogou pelo Besikitas e pelo Antalyaspor.

Além dos títulos pele Vasco, Ramon conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, o Campeonato Brasileiro de 2011, a Copa do Brasil de 2013, entre outros.

Ficha Técnica

Nome: Ramon de Morais Motta

Nascimento: 6 de maio de 1988

Local: Cachoeiro de Itapemirim, ES

Altura: 1,73

Posição: Lateral-esquerdo

Clubes:

2005 a 2010 - Internacional

2009 - Vasco da Gama

2010 a 2011 - Vasco da Gama

2011 a 2013 - Corinthians

2012 a 2013 - Flamengo

2013 a 2016 - Besiktas

2016 - Antalyaspor

Títulos:

Campeão Gaúcho 2008 e Copa Sul-Americana - Internacional

Campeonato Brasileiro Série B 2009 e Copa do Brasil 2011 - Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro 2011, Copa Libertadores 2012 e Mundial de Clubes da FIFA 2012 - Corinthians

Copa do Brasil 2013 - Flamengo