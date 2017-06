Ronaldo e Ronaldinho fazem post comemorativo dos 15 anos do penta

Há 15 anos atrás, a Seleção Brasileira conquistava a Copa do Mundo pela quinta vez. Para comemorar esta data, alguns jogadores que acabaram se destacando na campanha do pentacampeonato publicaram posts em suas redes sociais relembrando a conquista. Artilheiro daquele torneio com oito gols, Ronaldo Fenômeno chama o grupo brasileiro daquele competição de "Família Scolari".

"30 de junho de 2002. Família Scolari. 2 gols contra a Alemanha na final da Copa do Mundo no Japão. É PENTA!!! Orgulho em dividir com a seleção e com todos os brasileiros a alegria de um dos momentos mais especiais da minha vida. #15anosdopenta", escreveu Fenômeno

Outro que relembrou da vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha foi Ronaldinho Gaúcho. "Hoje completam 15 anos de uma das maiores conquistas da minha história, a Copa do Mundo de 2002. Tenho muito orgulho de, naquele início de carreira, ter feito parte de uma equipe tão unida e comprometida. Bom relembrar momentos tão marcantes na minha vida e na de tantos brasileiros #Penta15Anos