Procon alerta: termina sábado campanha para reembolso de ingressos da Rio 2016

O Procon Carioca adverte: vai até sábado, 1 de julho, a campanha para o reembolso dos ingressos das Olimpíadas Rio 2016. Têm direito à restituição consumidores que: fizeram a revenda do ingresso pelo Programa de Revenda Rio 2016 e não receberam o valor do ingresso que foi revendido; tiveram a extinção dos lugares marcados dentro dos setores e se sentiram prejudicados com a mudança; compraram o ingresso que depois teve o preço reduzido, mas não receberam a diferença; e os que tiveram a alteração do lugar da competição. Essas pessoas devem enviar nome completo, CPF, e-mail cadastrado para compra, número do pedido e dados bancários para reembolso@rio2016.com

“É a última chamada. Dos 6.654 consumidores que precisam ser ressarcidos, apenas 373 enviaram o e-mail pedindo o reembolso. Dentre esses, 187 torcedores foram reembolsados e os demais ou não têm direito ou estão aguardando a análise dos casos”, disse o presidente do Procon Carioca, Jorge Braz.

O Comitê Rio 2016 se comprometeu, em termo assinado com o Procon Carioca, a devolver o dinheiro após 20 dias depois do recebimento do e-mail.