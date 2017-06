Fluminense dá show e goleia a Universidad Católica de Quito, no Maracanã

O técnico Abel Braga se confessou muito satisfeito com a vantagem de 4 a 0 obtida pelo Fluminense no confronto com a Universidad Católica de Quito, nessa quinta, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, e fez questão de exaltar o desempenho da sua equipe, principalmente no primeiro tempo. Para o treinador, o início do jogo do Tricolor perfeito e não deu qualquer chance ao adversário.

"O primeiro tempo foi até acima do que a gente vinha fazendo. No segundo tempo, eles se atiraram em busca de um gol e tornaram o jogo mais equilibrado", analisou Abelão.

Na entrevista coletiva após a partida de ida, no Maracanã, o treinador tricolor falou ainda que alguns jogadores, taticamente, "deram banho". Ele citou Scarpa, Richarlison e Calazans como os responsáveis por desmontar o esquema do time equatoriano.

Ao analisar o desempenho do ataque do Fluminense, Abel explicou que seu estilo de jogo é ofensivo e conta com jogadores com características adequadas ao seu modo de trabalhar.

"Nenhuma equipe tem tantos jogadores de lado como eu tenho. Não temos o volante brucutu. Todos sabem jogar", valorizou.

Dúvida

O atacante Henrique Dourado deixou o campo com dores na virilha esquerda. Autor de dois gols, o Ceifador disse que vai esperar os exames para avaliar a gravidade da sua lesão, mas que tem esperanças de que possa enfrentar a Chapecoense, em jogo programado para a segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

"Senti um desconforto na hora do chute. Tomara que a gente possa recuperar, porque a sequência é bem grande de jogos", resumiu o centroavante.