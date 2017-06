Berrío elogia apoio da torcida flamenguista na Ilha do Urubu

O Flamengo está embalado após três vitórias seguidas, duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. Os rubro-negros bateram o Santos, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da competição mata mata e ficaram próximos da semifinal. Um dos destaques da partida foi o colombiano Berrío, que exaltou o apoio da torcida na Ilha do Urubu.

"Tem contribuído muito o respaldo da torcida. Esse apoio é muito importante para a equipe. É recíproco. Estamos muito contentes, porque tem beneficiado o clube", disse.

O próximo compromisso do Flamengo será neste domingo, contra o São Paulo, novamente na nova casa rubro-negra. Focado no Urubu, Berrío minimizou o atual momento dos paulistas, que brigam para não entrar na zona de rebaixamento.

"Não nos interessa o que passa o rival. Pensamos somente em Flamengo, Flamengo e Flamengo. Nos preocupamos em colocar o Flamengo no mais alto possível", declarou.

Para esta partida, o técnico Zé Ricardo poderá contar com o zagueiro Rhodolfo e o meia Éverton Ribeiro, que ficaram de fora do confronto do meio de semana por não estarem inscritos na Copa do Brasil.