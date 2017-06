Petros é anunciado pelo São Paulo e assina por quatro temporadas

O São Paulo oficializou a contratação do meio-campista Petros, de 28 anos. Ex-Betis, o atleta assinou vínculo de quatro anos com o clube do Morumbi e é mais um reforço para o técnico Rogério Ceni na sequência do Campeonato Brasileiro.

O jogador disputou as duas últimas temporadas do futebol europeu. Anteriormente, teve passagem pelo Corinthians, entre 2014 e 2015. O clube tricolor tinha interesse em um meio-campista para o elenco, a pedido do treinador da equipe. Petros já treinou com o elenco nesta quarta-feira.

"Chego com muita vontade, muita raça e determinação. O que podem esperar de mim é isso, cada treino como se fosse um jogo e cada jogo como se fosse o último da minha vida", enfatizou o meio-campista, em vídeo publicado pelo São Paulo.

Petros é o quinto reforço da equipe nas últimas semanas. Antes dele, o clube havia anunciado as chegadas de Maicosuel, Denilson, Robert Arboleda e Jonatan Gómez. Tudo em busca de recuperação na temporada, após um primeiro semestre abaixo do esperado.

Até o momento, o São Paulo acabou eliminado no Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. No Brasileiro, o começo não foi bom, com apenas três vitórias em dez partidas. Com 11 pontos, o time ocupa o 16º posto, apenas um lugar acima da zona de rebaixamento.

No próximo domingo, os comandados de Rogério Ceni encaram o Flamengo, às 16 horas (de Brasília), por mais uma rodada do Nacional. O duelo acontecerá na Ilha do Governador. Em caso de derrota, o São Paulo corre riscos de entrar na zona de rebaixamento.