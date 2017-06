Ciclista italiano de 14 anos é pego em exame antidoping

Um ciclista de apenas 14 anos foi flagrado em um exame antidoping na Itália, em um caso que representa um recorde negativo na história do país. De acordo com fontes consultadas pela Ansa, o adolescente testou positivo para o anabolizante mesterolona antes de uma prova regional. O episódio chocou a comunidade esportiva italiana, que viu o doping romper uma de suas últimas fronteiras.

"Recorrer ao doping no esporte já é algo criminoso. Em um caso como esse, estamos frente a um crime contra a humanidade", disse o médico italiano Carlo Tranquilli, uma das maiores autoridades do país no combate ao uso de substâncias ilícitas em competições.

"É loucura. Estamos muito além de um delito ordinário. É uma coisa fora de qualquer lógica e indica que esses garotos estão cercados por verdadeiras organizações criminosas", acrescentou.

O menino, que não teve o nome divulgado, foi suspenso preventivamente. Segundo Tranquilli, a mesterolona pode causar efeitos colaterais nocivos ao organismo, ainda mais em alguém tão jovem. "Administrá-la a alguém de 14 anos quer dizer arruiná-lo no auge de seu crescimento, porque isso pode ter efeitos hormonais em nível sexual, cardiovascular e até cancerígeno", disse o médico.