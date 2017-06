Após título, Diego Souza despista sobre saída: "Amanhã é um novo dia"

Na noite desta quarta-feira (28), após ser campeão pernambucano pelo Sport, o atacante Diego Souza deixou seu futuro em aberto, enquanto o diretor de futebol do Leão admitiu a possibilidade de negociar o jogador, alvo do Palmeiras.

"Eu vou comemorar muito aqui, é um dia muito especial e não vou deixar nada atrapalhar esse momento. Amanhã é um dia novo e aí a gente vai ver o que vai acontecer", disse o camisa 87, despistando enquanto comemorava o Estadual.

Inicialmente, o Rubro-Negro demonstrou irritação com a procura do Palmeiras por Diego Souza e deixou clara a intenção de manter o atleta em Pernambuco. Nesta quarta-feira, no entanto, Aluisio Maluf mudou o discurso do Leão e não descartou a negociação do atleta.

"Esse problema do Diego não era nem para estar se falando antes do jogo. Agora, depois da partida, se realmente alguém procurar a gente, porque até agora só sabemos disso pela imprensa, a gente vai ter de analisar o que é bom para o Diego e para o Sport. Não tem jogador inegociável, mas a gente quer ficar com o jogador", disse o dirigente.

Minutos antes do confronto com o Cruzeiro, realizado na noite desta quarta-feira, o diretor de futebol Alexandre Mattos evitou falar sobre o jogador, mas admitiu que o clube "até precisa" de uma contratação para o setor.

Horas depois de se irritar com a tentativa do Palmeiras, devido a insistência alviverde, a diretoria do Sport passou a imaginar números de um possível negócio. Assim, o presidente do clube Arnaldo Barros mencionou o valor de R$ 13 milhões para liberar o camisa 87, e se surpreendeu com a pronta aceitação do Palmeiras em pagar a quantia.

Isso, porém, não encerra a negociação, já que parte da diretoria do Leão segue resistente em liberar o principal atleta da equipe e o mandatário do Rubro-Negro negou publicamente a intenção.