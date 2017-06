Vettel arrisca punição mais dura por jogar carro em Hamilton

O piloto alemão Sebastian Vettel arrisca levar uma punição mais dura por ter jogado sua Ferrari contra a Mercedes de Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, no último domingo (25).

Segundo a revista alemã "Auto, Motor und Sport", o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, está sendo pressionado por outros pilotos e equipes para aplicar uma sanção maior ao tetracampeão mundial, que foi punido em 10 segundos por conta de seu comportamento e ainda chegou na frente de Hamilton.

A punição mais extrema seria a suspensão do alemão por uma corrida. No ano passado, Vettel já escapara de uma sanção mais dura por ter xingado o diretor de prova Charlie Whiting durante o Grande Prêmio do México.

Na época, o piloto teve de pedir desculpas formalmente para Whiting e Todt, que alertou que a repetição de comportamentos similares levaria seu autor ao tribunal disciplinar da FIA.