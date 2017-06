Em busca de estrela, United separa R$ 700 milhões por Neymar

O Manchester United está disposto a fazer de tudo para conseguir contratar o atacante Neymar. O treinador dos Red Devils, José Mourinho, já afirmou que está a procura de uma estrela para a equipe de Manchester e o brasileiro se encaixa exatamente neste perfil. No entanto, apesar das investidas, é possível que o Barcelona não se desfaça do jogador com tanta facilidade.

De acordo com o jornal britânico Daily Star , o United está disposto a desembolsar uma quantia de 190 milhões de euros (aproximadamente 712 milhões de reais) pelo camisa 10 da Seleção Brasileira, valor este que corresponde à clausula de rescisão do contrato do jogador.

A procura de uma estrela para o time milionário, Mourinho fez com que a diretoria do United ficasse disposta a mexer nos cofres para tentar tirar Neymar do clube catalão. Considerado um dos mais valiosos no mercado do futebol, o brasileiro é o primeiro integrante da lista de desejos do português para a próxima temporada do Campeonato Inglês.

Ainda assim, é possível que o Barcelona coloque barreiras nesta negociação, já que Neymar acabou de renovar seu contrato, estendido até junho de 2021. Segundo a informação, o jogador também não deve fazer muito esforço para que a transação aconteça.