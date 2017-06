Conmebol estende prazo de trocas na Libertadores e na Sul-Americana

A Conmebol resolveu mais uma vez modificar os regulamentos da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira da semana passada, a entidade já havia anunciado a liberação para que os clubes pudessem trocar não mais apenas três, e sim até seis jogadores da lista inicial de inscritos para as oitavas de final da Libertadores e para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Agora, além disso, a Conmebol resolveu dar mais tempo para que os clubes possam buscar reforços no mercado e estendeu o prazo final para a entrega das listas para até 48h antes do duelo de volta das respectivas fases de cada torneio.

Com isso, o Palmeiras, por exemplo, terá até o dia 7 de agosto para fechar seu grupo. Antes, o alviverde, um dos mais fortes do continente financeiramente, tinha até a próxima segunda-feira para definir suas trocas, já que a partida contra o Barcelona-EQU está marcada para a quarta-feira da próxima semana e o confronto de volta acontecerá dia 9 de agosto.

O Santos, outro paulista que segue vivo na briga pelo título, terá uma situação ainda melhor que a de seu rival no Estado, pois enfrentará o Atlético-PR apenas dia 10 de agosto pelo jogo de volta das oitavas de final, o que dá tanto ao Peixe quanto ao Furacão um dia a mais no mercado.

O Corinthians, que enfrenta o Patriotas nessa quarta pela segunda fase da Copa Sul-Americana, já havia fechado suas inscrições, mas agora volta a ter a oportunidade de mexer no seu elenco até o dia 24 de julho.

Vale destacar que as seis trocas não precisam ser feitas necessariamente de uma só vez. Os clubes podem, por exemplo, formalizar três trocas antes do duelo de ida e três trocas após esse confronto, desde que aconteçam com até 48 horas de antecedência ao jogo da volta.

Até o momento a Conmebol não se manifestou sobre a segunda janela usada pelos clubes para substituir atletas inscritos. Dessa forma, segue valendo o direito a três trocas antes das semifinais das competições.