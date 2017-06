"Negociação ainda não existe" diz Sport sobre Diego Souza

Se depender do Sport, a saída de Diego Souza rumo ao Palmeiras é pouco provável. Quem confirma esta informação é o próprio presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros. Segundo o mandatário, tanto clube quanto jogador não pretendem concretizar o negócio com o Verdão.

"Ficamos lisonjeados e entendemos como natural o interesse do Palmeiras sobre um atleta de Seleção Brasileira. No entanto, o Sport não tem interesse em negociá-lo e estamos satisfeitos com ele, do mesmo modo que Diego Souza também está satisfeito com o clube. Ele veio para cá como opção pessoal dele e não estamos preocupados com essa situação", declarou Arnaldo Barros em entrevista para a Rádio Transamérica.

Além do desejo do atleta, o presidente se sente protegido do interesse dos paulistas graças a uma multa que o cartola considera "impagável" para os parâmetros brasileiros. Segundo o dirigente, a multa de Diego é duas mil vezes o salário do jogador.

Apesar da posição oficial do Leão da Ilha, o Palmeiras segue confiante na contratação do atleta para a disputa da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Porém, um fator que pode atrapalhar a negociação é o pouco tempo restante até o encerramento do período de inscrição do torneio continental. Para que o atacante possa ser regularizado na competição, o Palmeiras terá de sacramentar o negócio antes da próxima segunda-feira, 48 horas da primeira partida diante do Barcelona de Guayaquil-EQU, prevista para o dia 5 de julho.

"Tudo na vida pode mudar. mas não vejo nenhum fato novo que justifique uma mudança de postura do Diego neste momento. Ele já está ambientado aqui em Recife. A negociação não existe neste momento. Se Diego Souza demonstrasse algum interesse de sair do Sport, tentaríamos persuadi-lo para que ele ficasse aqui. Se mesmo assim ele deseje sair, ai sim começaríamos a conversar com algum clube, que pague um valor que considerarmos interessante", afirmou o presidente.

Nesta quarta-feira, Diego Souza deve estar em campo pelo Sport para a decisão do Campeonato Pernambucano, quando o Leão da Ilha enfrenta o Salgueiro pela segunda partida da finalíssima. Em entrevista coletiva, o técnico Vanderlei Luxemburgo informou o interesse de contar com o meia para a partida.