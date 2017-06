Bolt confirma que treinará no Borussia e quer vaga no time

Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e dos 200 metros rasos e tricampeão olímpico nas duas provas, confirmou nesta terça-feira que participará de alguns treinos da equipe de futebol do Borussia Dortmund e acredita que pode conquistar um lugar no time.

"Está apalavrado, vou treinar com eles", declarou o jamaicano em entrevista coletiva na cidade tcheca de Ostrava, onde disputará a Golden Spike. Será o início de uma excursão pela Europa que terminará no Mundial de atletismo de Londres, última competição da carreira do velocista.

"Vamos ver como tudo vai acontecer. Se eu me der bem, então lhes direi para seguirmos adiante e que tentarei jogar com eles. Se não der certo, então vou me calar", acrescentou.

O dono de oito medalhas de ouro olímpicas em três edições dos Jogos (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016) não detalhou quando começariam as atividades com os 'Aurinegros'.

Bolt planeja se aposentar após o Mundial, que acontecerá de 5 a 13 de agosto, e os treinamentos sob o comando do técnico Peter Bosz deverão ser realizados depois da competição na capital britânica. E o 'Raio' garantiu que não há possibilidade de desistir de pendurar as sapatilhas.

"Para mim, foi uma trajetória excelente. Vivi sucessos e decepções, e me aconteceu de tudo. Agora acaba e estou resignado. Quero poder assistir às corridas da tribuna, ver a nova geração de velocistas que está chegando", afirmou.