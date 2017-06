Róger Guedes nega deslumbramento e cita queda de rendimento coletivo

O atacante Róger Guedes tem apresentado grandes atuações e sido um dos responsáveis pela recuperação do Palmeiras, que vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O ano, porém, não tem sido perfeito para o jogador, que teve uma queda de rendimento no início da temporada e chegou a ser questionado a respeito de um deslumbramento em razão do bom desempenho apresentado em 2016.

Apesar das críticas no início da temporada, Róger Guedes nega que tenha se deslumbrado com a boa fase no ano passado e atribuiu o início inconstante do Palmeiras em 2017 a uma queda de rendimento coletiva.

"Não acho que eu tenha me deslumbrado. Acho que cai de rendimento como a equipe toda caiu no começo do campeonato. Isso faz parte da nossa profissão. Como sempre falo, acho que o Cuca me ajudou bastante a retomar o bom futebol", declarou o atacante ao canal SporTV .

Apesar de atribuir o mau início ao desempenho coletivo, Róger Guedes eximiu Eduardo Baptista, técnico do Palmeiras no início da temporada, de culpa pela fase da equipe naquele momento.

"Não foi por causa do Eduardo. Foi o elenco mesmo que caiu de rendimento. Foi normal por termos passado por uma reformulação, vários atletas novos chegando. Como o Moisés se machucou, novas peças entraram. Demorou para nos adaptarmos. O Cuca voltou, está dando a cara dele, então espero que continuemos nesta crescente", explicou.

Com a retomada da boa fase, o Palmeiras voltou a subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e encerrará a rodada ao menos com um lugar dentro do G6, estando 10 pontos atrás do líder Corinthians. Apesar de reconhecer que a distância é grande, Róger Guedes acredita que o Verdão ainda pode brigar pelo título.

"Falta muito ainda para acabar o campeonato. A gente sabe que 10 pontos é bastante, mas vamos em busca do título novamente. A gente não pode negar que, neste ano, o foco principal é a Libertadores. Mas, com as contratações que a gente fez, sabemos que o Palmeiras tem que ir em busca do título em todas as competições", projetou.

Ingressando agora em uma sequência de jogos por diferentes competições, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, às 21h45(de Brasília), no Palestra Itália, pela Copa do Brasil. O duelo marca o jogo de ida das quartas de final do torneio nacional.