Inter de Milão deve emprestar Gabigol nesta temporada

O atacante brasileiro Gabriel Barbosa, o "Gabigol", deve ser emprestado a outro clube europeu na atual janela de transferências, informou o empresário Wagner Ribeiro. No entanto, ele negou que o atleta deva ir para o Porto, como especula a mídia italiana.

"A Inter de Milão decidiu que quer emprestá-lo e há interesse de times do futebol espanhol e inglês. Mas, ninguém do Porto me procurou", disse Ribeiro em entrevista ao jornal português Record.

Além do Porto, a mídia da Itália afirma que ele pode ir para o espanhol Las Palmas.

Contratado por 25 milhões de euros e apresentado com pompa, Gabigol não se firmou na Inter de Milão e acumulou problemas com o ex-treinador da equipe Stefano Pioli.