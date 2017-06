Favoritos avançam para semifinais da Copa das Confederações

As semifinais da Copa das Confederações foram definidas após os jogos do fim de semana sem nenhuma grande surpresa. Portugal, Chile, Alemanha e México avançaram sem dificuldades e ainda estão na disputa pelo título da "prévia" da Copa do Mundo.

No grupo A, Portugal e México avançaram invictas: duas vitórias cada e um empate entre elas. Os comandados de Cristiano Ronaldo, no entanto, ficaram em primeiro graças ao saldo de gols: cinco contra dois.

A Rússia, anfitriã do torneio, decepcionou seus torcedores e só conseguiu uma vitória na competição contra a fraca Nova Zelândia - que saiu da Copa com apenas um gol marcado e três derrotas.

Já no grupo B, a jovem seleção alemã - que não levou seus principais astros para o torneio - venceu duas partidas e empatou o confronto contra o Chile, liderando a chave com sete pontos.

O Chile avançou na segunda colocação com dois empates e uma vitória, obtendo cinco pontos e deixando Austrália e Camarões para trás.

As semifinais da Copa das Confederações estão marcadas para os dias 28, com a partida na Arena Kazan entre Portugal e Chile, e no dia 29, com o jogo entre Alemanha e México no estádio Olímpico de Sóchi.

A final da competição será disputada no dia 2 de julho, no moderno estádio do Spartak, às 9h (horário de Brasília).