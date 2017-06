Éverton Ribeiro exalta vitória do Flamengo em sua estreia

O Flamengo sofreu, mas venceu por 1 a 0 o Bahia, neste domingo, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta partida, os cariocas contaram com a estreia do meia Éverton Ribeiro, que admitiu não ter dado conscientemente a assistência para o gol de Berrío. No lance, o meia tentou o chute, mas acabou dando no pé do colombiano.

"Sim, a vitória vai nos dá confiança. Consegui uma assistência sem querer, mas o que importa foi o gol", disse o meio-campista.

Éverton Ribeiro destacou que o Flamengo está no rumo certo, mas não falou em título. "Temos que pensar jogo a jogo. Estamos em uma crescente e vamos pensando nos nosso objetivos", declarou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, contra o São Paulo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, no meio de semana, os rubro-negros vão receber o Santos, pela Copa do Brasil, na Ilha do Urubu.