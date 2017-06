Cuca valoriza vitória suada sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli

O Palmeiras alcançou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao ganhar por 2 a 1 da Ponte Preta na tarde deste domingo, em Campinas. Satisfeito, o técnico Cuca tratou de valorizar a suada vitória, a primeira sobre o adversário no Moisés Lucarelli desde 2013.

No primeiro tempo, após receber passe de Tchê Tchê, Guerra tocou na saída do goleiro Aranha para abrir o placar. Lucca empatou logo depois para a Ponte Preta em um chute da entrada da área, mas Guerra recolocou o Palmeiras em vantagem após boa trama com Gabriel e Erik.

"Vencer aqui em Campinas é muito difícil. O time tem a força da arquibancada e sabe jogar. Se você não fizer uma partida competitiva, não sai com um bom resultado. Competimos bem durante o jogo e marcamos gols bonitos, em lances com trocas de passes envolventes, principalmente o segundo", declarou Cuca.

Na etapa complementar, o Palmeiras não conseguiu criar chances para aumentar a vantagem e acabou pressionado intensamente pela Ponte Preta, que desperdiçou uma grande chance com Léo Artur. Procurando ganhar tempo em cada bola parada, o time alviverde foi capaz de defender a vitória.

"Esse tipo de jogo te faz lembrar muito da Libertadores, que também é assim. Você não tem tantas oportunidades de gol. São partidas pegadas e guerreadas palmo a palmo. Se entendermos que precisamos atuar dessa forma, com a mesma volúpia, vamos passar bem. Perdemos alguns pontos importantes, mas há tempo para recuperar", disse Cuca.

Com 16 pontos ganhos, o Palmeiras figura na quarta posição do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Flamengo (17), Grêmio (22) e Corinthians (26). O Botafogo (15) pega o Avaí às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Engenhão. O time alviverde vem de uma sequência de três vitórias, contra Bahia, Atlético-GO e Ponte Preta, série lembrada por Cuca.

"É a segunda vitória que encaixamos fora de casa. Em um campeonato complicado, precisa ganhar fora também. Isso vai motivando, vai ganhando corpo. Não só quem vem jogando, mas quem vem entrando um pouco também. É assim que vamos crescendo de produção", afirmou o treinador.