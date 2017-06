Ceni projeta reação do time mesmo em sequência fora de casa

Com o empate por 1 a 1 diante do Fluminense, no último domingo, no Morumbi, o São Paulo amargou o quinto jogo seguido sem vitórias, após dez rodadas do Campeonato Brasileiro, do qual é o 16º colocado, com meros 11 pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento.

Apesar da situação delicada no torneio, Rogério Ceni acredita na capacidade do Tricolor em buscar a reação mesmo na dura sequência de duas partidas fora de casa. No próximo domingo, o time do Morumbi enfrentará o Flamengo na Ilha do Urubu. Uma semana depois, terá o clássico com o Santos pela frente, na Vila Belmiro.

"Fico preocupado, mas eles também se preocupam. Todos se preocupam neste campeonato, não há favoritos absolutos. É um campeonato muito equilibrado. Mas Flamengo e Santos são jogos difíceis e, depois, temos dois jogos em casa", disse, esquecendo-se de que depois de receber o Atlético-GO o São Paulo visitará a Chapecoense.

Ao menos, para este primeiro compromisso, o treinador terá uma semana completa para preparar a equipe. "Vamos trabalhar e treinar todos os dias. Como é difícil a gente vencer o Flamengo no Rio, também será difícil para eles nos vencerem no Rio", emendou.

Na avaliação de Rogério Ceni, apesar de os resultados não estarem acontecendo, não é hora de o time se desesperar, já que o desempenho apresentado é suficiente para enfrentar todos os adversários da competição em iguais condições.

"Assim como vencemos e sofremos com Avaí e Vitória, sufocamos o Atlético-MG e o Atlético-PR, não vejo jogo desparelho contra Flamengo. Podemos ganhar, empatar ou perder se não tivermos a mesma sorte nas finalizações. O São Paulo joga de igual para igual com qualquer um dos outros 19 concorrentes", assegurou.

Pressionado, o São Paulo terá a segunda-feira de folga para assimilar o tropeço diante do Fluminense. Na terça, no CCT da Barra Funda, a equipe começará a se preparar para o duelo com o Flamengo. A semana ainda deverá reservar a apresentação de alguns reforços, como o zagueiro Robert Arboleda.