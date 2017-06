Fora de casa, Corinthians vence Grêmio e se isola na liderança do Brasileirão

O Corinthians conquistou uma importante vitória, na tarde deste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o Alvinegro bateu o Grêmio por 1 a 0, em partida válida pela 10ª rodada da competição. Com a vitória, o Timão manteve a liderança isolada, com 26 pontos, e abriu quatro do próprio Grêmio, segundo colocado na tabela de classificação.

Pressão adversária: O Grêmio iniciou a partida marcando a equipe do Corinthians desde a defesa. O Alvinegro, pouco a pouco, foi ganhando campo e, aos 11 minutos, criou sua primeira grande chance. Paulo Roberto roubou bola na intermediária, driblou dois marcadores e chutou. Marcelo Grohe resvalou na bola e Cortez evitou que Jadson batesse para o gol. O troco veio pouco depois, aos 19 minutos, quando Pedro Rocha arriscou de fora da área e Cássio fez uma excelente defesa.

Equilíbrio: A partida seguiu parelha entre os 20 e 30 minutos, com o Corinthians apostando nas saídas em velocidade – na maioria das vezes com a bola no chão – para surpreender a defesa adversária e o Grêmio trabalhando a bola para tentar chegar ao gol de Cássio. Aos 29 minutos, Maycon teve mais uma boa chance de inaugurar o marcador da Arena do Grêmio depois de chutar de fora da área e, após leve desvio de Geromel, quase pegar o Marcelo Grohe desprevenido.

Minutos finais no ataque: O Corinthians pressionou o Grêmio nos minutos finais e, apesar de não ter criado nenhuma chance de grande perigo, assustou com chegadas pelas laterais. Aos 42 minutos, Fagner cruzou na área e Rodriguinho, no primeiro poste, desviou, mas a bola passou pela esquerda do gol. No lance seguinte, Guilherme Arana e Romero tramaram bom lance pela esquerda, mas o cruzamento do lateral acabou cortado por Edilson. O placar, no entanto, seguiu inalterado.

Jadson balança as redes: Aos cinco minutos da etapa complementar, Paulo Roberto aplicou um drible da vaca em Geromel na ponta esquerda, rolou para o meio da área, Jô deixou a bola passar e Jadson chutou por baixo das pernas de Marcelo Grohe para inaugurar o marcador na Arena do Grêmio. Foi o sexto gol do camisa 10 do Timão em 2017 – o segundo no Brasileirão.

Cássio decisivo: Com o gol sofrido, a equipe gaúcha partiu para o ataque e, aos 20 minutos, quase chegou ao empate. Contudo, Cássio fez uma grande intervenção e bola chutada de dentro da pequena área por Luan, encaixando a bola.

Substituições: Aos 27 minutos, Fábio Carille fez a primeira troca no Alvinegro. Rodriguinho saiu e Marquinhos Gabriel entrou. Com isso, Jadson passou a atuar mais pelo meio, enquanto o camisa 31 passou a ocupar a ponta direita. Pouco depois, aos 33 minutos, Paulo Roberto – um dos nomes da partida – foi substituído por Camacho.

Pênalti para o Grêmio: Aos 37 minutos, o árbitro assinalou pênalti de Marquinhos Gabriel em Geromel. Luan bateu e Cássio fez a defesa no canto direito! No rebote, Luan foi atrapalhado por Cássio e por Balbuena e a bola saiu pela linha de fundo em escanteio para os gaúchos.

Final de jogo controlado: Carille fez mais uma substituição, aos 37 minutos, colocando Clayson no lugar de Romero. O Alvinegro segurou a pressão que o Grêmio impôs nos últimos minutos, com o sistema defensivo bem postado. Já nos acréscimos, Cássio fez mais uma segura defesa em chute de Gastón Fernandes. Não teve jeito: a vitória foi do Corinthians.

Com site oficial do Corinthians