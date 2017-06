Fluminense empata com o São Paulo no Morumbi: 1 a 1

Ficou a sensação de que o Fluminense poderia ter saído de São Paulo com algo mais que o empate. Mas no total foram quatro pontos em seis possíveis fora de casa e uma atuação muito boa do goleiro do São Paulo no empate em 1 a 1 no Morumbi. Abel Braga vai mexendo no time de acordo com a necessidade e mostrando a qualidade do elenco tricolor. O próximo desafio do Time de Guerreiros é na quinta-feira contra a Universidad Católica do Equador, 21h45, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.

COMEÇO

O time do Fluminense teve dificuldades para escapar da forte marcação imposta pelo adversário. Calazans e Gustavo Scarpa tinham dificuldades para fazer a bola chegar em Richarlison e Henrique Dourado. Tudo isso e mais um gol do São Paulo logo aos seis minutos acabaram por complicar um pouco a sequência do jogo do time.

O adversário fez gol e não levou mais perigo ao gol de Júlio Cesar. Aos 27 minutos, Richarlison, pela esquerda, vai à linha de fundo e cruza para Henrique Dourado, sozinho, cabecear em cima do goleiro Renan Ribeiro. Foi a melhor resposta do tricolor no primeiro tempo para mostrar que estava no jogo.

Aos 36, outra boa triangulação do ataque, Léo centra para Scarpa chutar sem perigo para o goleiro adversário. Aos 39 Léo de novo faz ótimo cruzamento e Dourado tenta de novo e para outra vez nas mãos de Renan. O time terminou o primeiro tempo em desvantagem, mas dominando o jogo.

RECUPERAÇÃO

Com o domínio do jogo faltava o empate, que veio aos 6 minutos num chute de longa distância do Wendel. Um golaço. Aos 12 minutos outra boa trama do ataque, Scarpa bateu de curva e Renan faz outra boa defesa, impedindo a virada tricolor.

Aos 17 minutos Wellington Silva voltou a aparecer no time após oito rodadas, no lugar de Calazans. Wendel foi outro que sentiu aos 28 e Marquinho entrou para compor o meio-campo. O esforço começou a pesar em cima dos jogadores e o São Paulo tentou assustar, mas Júlio César, seguro, espantou o perigo. Aos 38 minutos, Wellington Silva, mesmo mostrando falta de ritmo, ganhou um rebote na entrada da área e bateu com perigo, mas a bola passou por cima.

