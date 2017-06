Flamengo vence o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova e entra para o G-4

Dando sequência à goleada de 5 a 1 aplicada sobre a Chapecoense na última quinta-feira (22), mais um resultado positivo para o Flamengo. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o atacante colombiano Orlando Berrío, com assistência do estreante Everton Ribeiro, marcou o gol que garantiu o triunfo do Rubro-Negro sobre o Bahia. O resultado leva o Flamengo ao G-4, ocupando a terceira posição com 17 pontos conquistados.

Nessa quarta-feira (28), as atenções do Flamengo voltam-se à competição mais democrática do país. Pela Copa do Brasil, os comandados do treinador Zé Ricardo receberão o Santos na Ilha do Urubu, com bola rolando a partir das 21:45h.

Intensidade em alta

Desde os primeiros momentos do confronto, ambas as equipes atuaram lutavam por cada espaço do gramado, principalmente no setor de meio-campo. Essa disputa fez com que a partida tivesse muitas paralisações. Apesar da grande quantidade de faltas assinaladas pelo árbitro, os comandados do treinador Zé Ricardo buscavam fazer com que sua superioridade técnica prevalecesse por meio de Diego e do estreante da noite Everton Ribeiro, que tentavam furar o bloqueio imposto pelo tricolor baiano através de triangulações e passes em profundidade buscando Guerrero, Matheus Savio e as infiltrações de Willian Arão.

Foi então que, aos trinta minutos, Lucas Fonseca foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por desentendimento com o camisa 9 rubro-negro, deixando o Bahia com 10 jogadores em campo. O adversário fechou-se ainda mais em seu setor defensivo, dificultando as investidas do Flamengo.

Estrela do estreante

A segunda etapa teve início com o Mais Querido propondo ainda mais o jogo, tendo em vista a superioridade numérica em campo, enquanto o Bahia buscava explorar os contra-ataques por meio da velocidade de seus homens de frente. Entretanto, a boa recomposição defensiva do setor defensivo rubro-negro limitaram a criatividade do adversário, dando ainda mais segurança para que a equipe crescesse na partida.

O volume de jogo aumentou, principalmente após as entradas de Vinicius Júnior e Orlando Berrío, dando ainda mais velocidade pelos lados do campo. Em uma das escapadas pelo lado direito, aproveitando assistêcia de Everton Ribeiro após tabelar com Diego, o atacante colombiano chutou cruzado, estufando as redes da Arena Fonte Nova e garantindo mais uma vitória do Mais Querido no Campeonato Brasileiro.

