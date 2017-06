F1: Ricciardo vence GP do Azerbaijão após série de polêmicas

Em uma corrida cheia de polêmicas e contratempos, o Grande Prêmio do Azerbaijão foi vencido neste domingo (25) por Daniel Ricciardo, da Red Bull. O autraliano tinha batido seu carro nos treinos classificatórios e largou na última posição. Mas uma série de incidentes com os outros pilotos o fez vencer a prova.

Na largada, o pneu de Valtteri Bottas furou. Depois, Max Verstappen teve problemas no motor de seu carro e Kimi Raikkonen também sofreu com pneus estourados por um toque nas Force India.

O brasileiro Felipe Massa, que tinha conseguido chegar ao sexto lugar, após largar em 9º, abandonou a prova por problemas mecânicos na suspensão traseira. O líder do campeonato, Sebastian Vettel, foi punido e Hamilton, que largara na pole, teve problemas em seu protetor de cabeça. A dupla também protagonizou uma típica briga de trânsito devido a um choque na volta 21. O alemão foi punido com 10 segundos nos boxes por bater na Mercedes de Hamilton.

Com bandeira amarela, o britânico freou, mas Vettel não conseguiu reduzir a tempo e atingiu o carro da Mercedes.

Revoltado, o piloto da Ferrari colou ao lado de Hamilton e gesticulou antes de enfiar seu monoposto propositalmente na lateral da Mercedes. Não bastasse a briga com o adversário, o britânico precisou improvisar e dirigir com apenas uma mão porque seu protetor de cabeça se soltou do carro justo na principal reta do circuito do Azerbaijão.

A corrida no circuito de Baku contou ainda com quatro entradas de Safety Car. Com tudo isso, Ricciardo foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido por Bottas e Lance Stroll, da Williams.

Sebastian Vettel terminou em 4º, com Lewis Hamilton em 5º. Raikkonen, Pèrez, Massa, Hulkenberg, Verstappen, Kvyat e Palmer abandonaram a prova. (ANSA)