Com golaço de Nenê, Vasco bate Atlético-GO em São Januário

Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Atlético-GO, por 1 a 0, em São Januário. O golaço de Nenê garantiu a quinta vitória na competição para a equipe vascaína, que chega aos 15 pontos. Com o resultado, os vascaínos estão momentaneamente na quarta posição da tabela. O próximo desafio do time será contra o Coritiba, dia 2, no Couto Pereira.

O JOGO

Com uma proposta bastante defensiva, o Atlético-GO pouco fez ofensivamente na primeira etapa. A equipe vascaína demorou para furar o bloqueio do adversário, mas teve mais posse de bola e chances interessantes de finalização.

O gol do Vasco saiu aos 27 minutos. Luis Fabiano sofreu falta na área, e Nenê cobrou com maestria no canto esquerdo de Felipe, sem chances para o goleiro.

Aos 33 minutos, o camisa 10 cruzou na área, e Fabuloso, por pouco, não chegou para marcar. Aos 40 minutos, o goleiro do Atlético-GO protagonizou um lance que quase foi decisivo. O camisa 1 perdeu a bola na defesa, e Yago Pikachu tocou para Luis Fabiano, que por pouco não ampliou.

No segundo tempo, o jogo começou amarrado e ambas equipes não criaram tantas chances de perigo. Aos 22 minutos, o meia Nenê foi derrubado na área e a arbitragem não marcou pênalti em mais um lance polêmico. O Vasco manteve a boa postura do setor defensiva e não correu riscos diante do Atlético-GO, mantendo assim mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Com o cartão amarelo, o atacante Luis Fabiano desfalcará a equipe no confronto contra o Coritiba, na 11ª rodada.

