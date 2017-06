México bate Rússia e elimina os donos da casa da Copa das Confederações

A seleção mexicana venceu a Rússia neste sábado por 2 a 1, em Kazan, e avançou para as semifinais da Copa das Confederações. Já a seleção russa, dona da casa, está eliminada.

Os russos saíram na frente com um gol anotado no primeiro tempo, aos 25 minutos, por Alexander Samedov. Cinco minutos depois, Nestor Araujo empatou para os mexicanos.

A virada veio no segundo tempo, quando Hirving Lozano se aproveitou de uma falha do goleiro Igor Akinfeev e balançou as redes russas pela segunda vez.

Os donos da casa, que precisavam da vitória para avançar, ainda ficariam com um homem a menos nos 22 minutos finais — Yuriy Zhirkov foi expulso –, chegaram a tentar uma pressão, mas sem sucesso.

O México avançou como o segundo melhor colocado do Grupo A da Copa das Confederações. A primeira colocação ficou com Portugal, que no outro jogo do sábado bateu a Nova Zelândia por 4 a 0.

O astro Cristiano Ronaldo marcou o seu 75o gol com a camisa portuguesa. Os demais gols foram anotados por Bernardo Silva, André Silva e Nani.

Neste domingo acontecem os dois jogos finais do Grupo B. Líder da chave, a seleção chilena enfrenta a Austrália, enquanto os atuais campeões mundiais e vice-líderes do grupo, a Alemanha, encaram Camarões.

