Hamilton larga na pole no Azerbaijão e supera marca de Senna

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, largará na pole position no Grande Prêmio do Azerbaijão neste domingo (25), ao lado do seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas.

A Ferrari do finlandês Kimi Raikkon partirá da terceira colocação, na frente do alemão Sebastian Vettel, que lidera a temporada 2017. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, fez o 9º melhor tempo da pista.

Esta é a 66ª pole da carreira de Hamilton, que supera, assim, seu ídolo brasileiro Ayrton Senna, com 65 poles. Agora, o britânico só perde para Michael Schumacher, que tem 68. O circuito urbano de Baku, capital do Azerbaijão, entrou para o calendário oficial da Fórmula 1 nomeado como Grande Prêmio da Europa.