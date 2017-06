Seleção Brasileira tenta agendar amistoso na Rússia antes da Copa

Como forma de preparação para a Copa do Mundo de 2018, a Seleção Brasileira tenta agendar uma partida na Rússia, contra os anfitriões do torneio. Espera-se ainda que o time pentacampeão mundial encare no fim do ano ao menos duas equipes de grande porte.

"Não negamos que é um objetivo nosso jogar contra a Rússia lá, porque isso nos proporcionaria uma preparação muito interessante, porém existe uma burocracia por trás de tudo isso, porque a Rússia também tem uma agenda interessante", disse o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, na última quinta-feira, antes do leilão em prol do Instituto Neymar Jr., em um hotel na capital paulista.

O dirigente, inclusive, embarcará rumo à Rússia com Tite na próxima segunda-feira para que ambos acompanhem as semifinais e a decisão da Copa das Confederações. O objetivo da visita é analisar as instalações do país-sede do Mundial e observar os possíveis adversários de 2018.

"Nossa equipe está lá, temos dois profissionais acompanhando todos os jogos, nível alto e que esperamos na Copa do Mundo. Embora a Alemanha não tenha ido com o time principal, Portugal e México foram com sua força total. Para nós vai servir como uma observação muito importante para que possamos estar mais bem preparados para o Mundial", explicou Edu.

Além do amistoso diante dos russos, a CBF trabalha para testar a Seleção contra equipes de maior tradição em novembro, a exemplo do que foi feito no clássico com a Argentina, no último dia 9, quando o técnico Tite amargou sua primeira derrota à frente do Brasil.

"A ideia é jogar com a seleção mais forte possível e tentar juntar todas as dificuldades possíveis. Ou seja, jogamos com uma Argentina que atuou com três zagueiros, dois alas espetados, um esquema tático que não tínhamos enfrentado ainda. Embora o resultado não tenha sido o dos melhores, foi positivo para nós. Jogamos bem, mas contra um sistema que não tínhamos enfrentado e que podemos encontrar na Copa do Mundo", encerrou.

Lucas Lima

Embora tenha se debruçado mais em relação ao Brasil, Edu Gaspar não escapou das perguntas acerca da possível transferência do meia santista ao Barcelona. Na visão do dirigente, a ida do brasileiro ao futebol espanhol elevaria seu nível como jogador.

"Para todos os atletas é sempre bom, porque saindo do Brasil ele tem a possibilidade de jogar ao lado e contra grandes atletas, e os melhores estão na Europa. Não indo em contra a nossa liga brasileira, mas quando se compete em alto nível se acostuma a esse nível e isso é importante", analisou.