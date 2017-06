Santos e Corinthians: opostos em disciplina no Brasileirão

Depois de nove rodadas, o Santos aparece como o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Ao todo, seus atletas já receberam 25 cartões na competição – 23 amarelos e dois vermelhos. Em situação oposta está o Corinthians, líder em pontos ganhos e também detentor do menor número de advertências – 12 amarelos e somente uma expulsão.

O regulamento do Brasileiro prevê a quantidade de cartões recebidos por um clube como um dos critérios de desempate em caso de duas equipes obterem o mesmo número de pontos.

Pela ordem, viriam o número de vitórias, saldo de gols, maior número de gols pró, confronto direto e, depois, “menor número de cartões vermelhos” e, persistindo o empate, “menor número de cartões amarelos”.

Considerando-se os times que tiveram jogadores expulsos, o Bahia estaria no topo dos indisciplinados, com três cartões vermelhos até o momento. Na Série B, o CRB-AL está na frente entre os punidos – foram até agora 29 amarelos para seus jogadores. Enquanto o Guarani é a referência positiva, com apenas 12 amarelos.