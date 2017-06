Dani Alves faz mistério sofre futuro e nega briga na Juventus

De férias no Brasil, o lateral brasileiro Daniel Alves fez mistério sobre seu futuro em campo, mas disse que se tiver que sair da Juventus na atual janela de transferências sairá 'pela porta da frente'.

"Não odeio a Juventus. Eu sou agradecido. O que não existe é que, se acontecer de eu sair da Juventus, sairia brigado. Se acontecer, eu vou sair pela porta da frente. Eu ganhei esse direito. Eu escolhi ir para lá. Saí do Barça, a melhor escola de futebol do mundo, para lá", disse o jogador durante entrevista com Pedro Bial.

A fala refere-se a uma entrevista dada por Daniel Alves, na última semana, que causou mal-estar na Itália. Ao canal "Esporte Interativo", ele explicitou um desejo de jogar na Inglaterra e aconselhou o astro argentino Paulo Dybala, dizendo que para "evoluir" ele precisaria deixar a Velha Senhora.

Na quarta-feira (21), o CEO da Juve, Beppe Marotta, confirmou que o atleta estava deixando o clube através de uma "resolução consensual". Ao ser questionado por Bial sobre essa notícia, Daniel Alves disse que não sabe "o que está acontecendo" na equipe italiana.

"Você está me dando essa notícia em primeira mão. Quando saí de lá, deixei meu pessoal resolvendo tudo. Eu aprendo o inglês porque ele é necessário. Todo mundo sabe da minha admiração pelo Pep [Guardiola]. Se isso acontecer, será um enorme prazer. Se tivesse algo, eu falaria. Não tenho problemas com isso", disse sobre a possibilidade de jogar no Manchester City de Pep Guardiola.