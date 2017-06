Confira dicas para quem quer começar a pedalar

A Gran Ciclismo promove semanalmente seis treinos abertos. Os chamados pedais chegam a reunir até 70 pessoas por grupo e percorrem ruas e avenidas da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes e crescem a cada dia.

Quem participa dos treinos da Gran Ciclismo tem o suporte dos gregários (são eles que colocam a cara no vento, neutralizam fugas e dão suporte ao ciclista durante os treinos) e uma oficina exclusiva. O grupo é super animado e está sempre esperando novos integrantes.

E para que o treino transcorra da melhor forma e para que os praticantes tenham o melhor desempenho, com toda a segurança, o Professor Marcus Vinicius Mattos, do Espaço Stella Torreão, listou alguns cuidados necessárias para a prática do pedal:

Usar capacete e manter uma distância segura de outros ciclistas e de veículos são algumas das dicas para a prática do ciclismo com segurança

1. Procurar um profissional para orientar sobre o tempo e a intensidade do treino.

2. Não tenha pressa para melhorar seu desempenho: é necessário dar tempo para gerar as adaptações cardiorrespiratórias e musculares.

3. Sempre use capacete porque protege mesmo em caso de acidente.

4. Utilize luzes sinalizadoras para poder ser vistos no trânsito.

5. Uso de roupa adequada (short com suporte de espuma ou gel e a camisa) deixa a pedalada mais confortável, assim como uso de luvas e óculos de sol - evita que alguma sujeira caia na vista.

6. Se informar sobre a previsão do tempo em relação à temperatura e possibilidade de chuva.

7. Sempre se hidratar durante o treino, pois o vento "rouba" seu calor e não se percebe que esta transpirando.

8. Em treinos mais longos é necessário reposição principalmente de carboidratos, podendo ser feito com frutas ou saches de carboidratos.

9. Manter uma distância segura de outros ciclistas e de veículos, procurando sempre se antecipar a possíveis acidentes (portas que se abrem ou mudanças de direção não sinalizadas por setas).