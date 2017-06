Com saudade da Seleção, Neymar lamenta falta de títulos no Barça

Curtindo as férias no Brasil, o atacante Neymar aproveita o momento livre para descansar e refletir sobre a encerrada temporada europeia. Satisfeito com seu desempenho, o camisa 11 do Barcelona lamentou a falta de títulos mais expressivos pelo clube catalão.

Na temporada 2016/2017, Neymar marcou 20 gols em um total de 45 jogos. Pelo Campeonato Espanhol, foram 13 tentos anotados, passando longe do artilheiro e companheiro de equipe Lionel Messi, com 37. Em contrapartida, foi o terceiro maior garçom do torneio, com 11 assistências.

"A nível individual, fiquei feliz com a minha temporada. Não foi do jeito que eu imaginava, queria mais títulos, fazer mais gols, mas em termos futebolísticos estou muito contente e espero evoluir", disse, na última quinta-feira à noite, antes do leilão em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., em um hotel da Zona Sul da Capital Paulista.

A queixa do craque se justifica pelo fato de o Barcelona ter levantado na temporada apenas o troféu da Copa do Rei. Em competições de maior peso, o clube não atingiu seus objetivos. Na Liga dos Campeões não passou das quartas de final, enquanto que no Espanhol amargou o vice-campeonato frente ao rival Real Madrid.

Indagado sobre se teria sido assediado por outros clubes durante as férias, Neymar desconversou. "Não estou sabendo de nada. Deixo tudo com meu coroa (o pai homônimo). Vou ficar no Brasil descansando, não vou ficar parado porque logo logo vou treinar em casa para voltar bem", assegurou o jogador, que está com saudade da Seleção Brasileira.

Neymar foi poupado da convocação para os amistosos contra Argentina (derrota por 1 a 0) e Austrália (vitória por 4 a 0), realizados nos dias 9 e 13 de junho, respectivamente, em Melbourne. Sem seu principal atleta, o time nacional amargou seu primeiro revés sob o comando de Tite.

"Saudade demais já. Vendo a galera nesses últimos jogos fiquei com vontade de jogar, torci pelos meus companheiros, mas é bom dar uma pausa, relaxar nas férias e depois voltar a campo", encerrou Neymar, que irá findar com a saudade da Seleção no dia 31 de agosto, no confronto com o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.