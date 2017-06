Bangu Shopping recebe exposição de fotos inéditas do TimeBrasil em comemoração ao Dia Olímpico

Para celebrar o Dia Olímpico, comemorado nesta sexta-feira (23/06) e que marca a fundação do Comitê Olímpico Internacional (COI), o Bangu Shopping recebe uma exposição com fotografias inéditas de atletas do Time Brasil que competiram durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.

As imagens poderão ser conferidas até 9 de julho, próximo à Portaria 4.

Rafaela Silva (judô) deu a primeira medalha de ouro ao Brasil nos Jogos Olímpicos 2016

A exposição é gratuita e terá imagens dos atletas Alisson Cerutti (volêi de praia), Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Arthur Nory (ginástica artística), Bruno Rezende (vôlei), Bruno Smith (volêi de praia), Duda Miccuci (nado sincronizado), Gabriela Guimarães (vôlei), Isaquias Queiroz (canoagem), Luiza Borges (nado sincronizado), Marcus Vinicius de Almeida (tiro com arco), Maria Clara Lobo (nado sincronizado), Pedro Gonçalves (canoagem) e Rafaela Silva (judô).

Serviço: Exposição Time Brasil

Data: De 23 de junho a 9 de julho

Local: Próximo à portaria 4 (Bangu Shopping) - Rua Fonseca 240, Bangu

Entrada gratuito

Mais informações: 2430-5130