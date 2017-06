Cidade austríaca pode sediar Olimpíadas de Inverno de 2026

Um estudo de viabilidade propôs que Innsbruck, na Áustria, seja sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. O anúncio foi feito pelo governador do estado de Tirol, Guenther Platter.

O projeto prevê a construção de um número limitado de novos edifícios. Além disso, propõe que as diferentes modalidades sejam realizadas em diversas regiões até mesmo no sul da Alemanha. A ideia é evitar a construção de infraestruturas para a realização das provas olímpicas na cidade de Innsbruck.

De acordo com o estudo, o orçamento seria equivalente a 1,175 milhões de euros, o que seria pago com o valor arrecadado durante os jogos. No entanto, os moradores da região vão precisar aprovar a ideia por meio de um referendo que acontecerá no dia 15 de outubro. Innsbruck sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em 1964 e 1976.

Por sua vez, Milão continua sonhando em sediar os Jogos Olímpicos, sendo de verão ou inverno. Recentemente, a cidade anunciou a possibilidade de candidatar o município lombardo para sediar as Olimpíadas de Inverno de 2026.

Questionado se prefere Milão ou Lombardia, o governador da Lombardia, Roberto Maroni disse que "é um desafio e sabemos que os desafios precisam ser superados. Nós provamos isso com a Expo", disse.

"Se eles forem escolhidos, será uma boa notícia porque poderíamos equipar o território com muitas instalações desportivas que depois poderão ser usadas, ao contrário do que normalmente é feito na Itália. Seria um ponto importante", acrescentou Maroni.