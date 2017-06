Botafogo derrota Vasco por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos

Com uma atuação segura e convincente, o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 1, na quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos, e chegou a 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Roger (2) e Victor Luis fizeram os gols do Glorioso, que fez valer o fator casa e deixou sua torcida orgulhosa.

O próximo adversário é o Avaí, segunda, também no Estádio Nilton Santos.

O JOGO

Clássico em casa, com 90% do espaço destinado a sua torcida, é uma oportunidade de ouro no Campeonato Brasileiro. O Botafogo entendeu isso, se impôs e logo abriu o placar no Estádio Nilton Santos. Aos 4 minutos, Bruno Silva fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Roger subir bem e cabecear para o gol. Botafogo 1 x 0 Vasco.

Pouco após o primeiro gol, o Fogão voltou a levar perigo em investida de Arnaldo pela direita, mas a zaga travou duas vezes. Em outra oportunidade, Matheus Fernandes teve sobra na entrada da área e mandou por cima.

É justo dizer que, a partir da metade do primeiro tempo, o Vasco dominou. Jogou no campo de ataque, teve chances e muitos cruzamentos na área. Gatito mostrou segurança em finalizações de Douglas e Breno. O zagueiro cabeceou uma bola rente à trave.

Quem também incomodou bastante foi Luis Fabiano. Ele mandou duas fora, até ter sua chance mais clara, aos 46, quando Nenê driblou pela esquerda e cruzou na medida. O atacante errou o alvo, para sorte do Botafogo.

Quando parecia que a etapa inicial estava encerrada, o Glorioso foi lá e marcou o segundo. Em jogada ensaiada em cobrança de falta, Victor Luis acertou um lindo chute para vencer Martín Silva, aos 48. Botafogo 2 x 0 Vasco.

No segundo tempo, o rival até assustou em finalização de Gilberto no travessão. Porém, foi o Botafogo que marcou. Após bela troca de passes, a bola sobrou para Roger acertar uma bomba de primeira e fazer o terceiro, aos 15. Botafogo 3 x 0 Vasco.

Antes do gol, Pimpão e João Paulo já tinham levado perigo. Contudo, o time comandado por Jair Ventura optou por administrar o jogo, sem dar grandes chances ao rival.

O Vasco ameaçou de fato em remate de Douglas, rente à trave. E só chegou ao seu gol porque o árbitro Leandro Vuaden ignorou falta clara de Luis Fabiano em Rabello, em lance que terminou com Caio Monteiro jogando para a rede. Foi apenas o gol de honra, porque a vitória era mesmo do Botafogo: 3 a 1.