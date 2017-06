Abel comemora vitória sem sofrer gols: 3 a 0 no Avaí

Após o grande resultado de 3 a 0 contra o Avaí, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Fluminense, Abel Braga, falou em entrevista coletiva sobre a importância desses três pontos. O treinador destacou a defesa tricolor, que não sofreu gols na partida. Confira:

Avaliação

Tivemos a felicidade de marcar o gol. A vitória foi extremamente importante, assim como a importância de não tomar gol. Achei o jogo feio, meu time repetiu muito algumas coisas que não gosto, que fez ano passado. O coletivo estava enfraquecido, não estava com confiança necessária por causa das alterações. Jogamos muito para trás no zagueiro e goleiro, esse tipo de jogo eu não gosto.

Jogo

Gosto de triangulação, movimentação, gosto de transição, ataque-defesa. Alguns jogadores foram muito bem, principalmente no meio. Performance boa de posicionamento, mas não foi um grande jogo, achei o 3 a 0 exagerado. Não fizemos um grande jogo, mas estou feliz, estava precisando fazer gol, não sofrer e estava precisando dos 3 pontos.

Adversário

A estratégia nossa foi essa, quando enfrentamos uma equipe que subiu de forma muito boa, muito positiva de divisão ano passo e esse ano se encontra no último lugar, tem um peso. Já vivi isso na Ponte em 2003 e sei como fica a cabeça do jogador.

Falha do goleiro

Nós sabíamos que eles iam se atirar, Renato jogou aqui ano passado, mas não estávamos acertando o último passe do contra-ataque. Quando invertemos a posição do Richarlison com o Calazans, tivemos mais esse tipo de jogada, aproveitamos a falha, mas não se deve crucificar o rapaz (goleiro do Avaí), falhou como todo mundo falha.

Trocas

Ia trocar um jogador, ia começar justamente por esse aspecto de saber que o Avaí ia se atirar, fiquei na dúvida se começaria o jogo com Marcos Júnior por causa do contra-ataque. Mas depois optei por uma estratégia que não deu certo, que foi começar com Richarlison no lado direito. Depois troquei e encontramos o posicionamento dentro do campo, a equipe começou a fluir e tivemos chance de fazer mais gols.

Mascarenhas

Ele teve mais problema hoje do que na estreia. É garoto, tem coisas que a gente tem que ensinar e não sei se vou começar com ele no domingo. Será um jogo diferente, pois o São Paulo perdeu hoje e está precisando de resultado. Acho que vou começar com Léo, aqui é assim, não tem lugar fixo. É o segundo jogo consecutivo, porque ele não vinha jogando constantemente, jogou nos juniores, mas é bem diferente. Vou pensar, mas que ele está iluminado, disso não tenho dúvidas.

Lesões

O Lucas deu uma caída nos últimos jogos na parte física. Se eu forço a barra, o Wendel poderia ter jogado, mas poderia agravar a contusão e perder ele por três, quatro jogos. Então, prefiro perder em somente um jogo, domingo deve voltar, assim como o Lucas. Não vai ter grandes alterações. Não reclamo mais, boto a cabeça no travesseiro e penso: já estou no terceiro time, em seis meses, 9 jogadores fora, óbvio que o coletivo vai abaixo.

Janela

Não tenho receio de nada no futebol, com certeza vai se perder alguém. Desde o início do ano, já tinha essa possibilidade de jogadores saírem janeiro e não saíram, mas a gente acha que pelo menos um vai se perder. Paciência, vamos fabricar outro.