Tite pede pela presença de familiares dos jogadores na Copa

Com vaga garantida à Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o técnico Tite já começa a pensar na competição. Em entrevista vinculada ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira, em comemoração ao aniversário de um ano de Tite à frente da Amarelinha, o comandante tocou em um assunto delicado.

O técnico da Seleção pediu que familiares de jogadores e membros da comissão técnica estejam presentes no Mundial da Rússia.

"Quando estivermos na Copa do Mundo, tem que abrir a possibilidade te ter nossas famílias por perto, porque é desumano. Não tem como passar oito, dez dias sem ter afeto. Nem que seja para dormir na sua cama, ver seu filho, falar com seu amigo. Senão isso massacra. A convicção que eu tenho é que indo para a Copa precisamos de privacidade, mas também nas folgas temos que ter oportunidade de ver as pessoas de quem queremos bem", afirmou Tite.

A Seleção Brasileira passou por um período na Austrália, nas últimas semanas, quando disputou dois amistosos. Primeiro, a equipe foi derrotada pela Argentina, e, na sequência, venceu a seleção local.

"Senão parece que estar na Seleção é um pecado, tem que estar enclausurado. Faça com responsabilidade, mas com prazer", acrescentou o treinador.

O Brasil foi a primeira seleção a se classificar para a competição - levando em conta que a Rússia, por ser anfitriã, já estava garantida. O técnico assumiu o comando da Amarelinha há exatamente um ano, e em um momento conturbado da nossa história. Tite foi o escolhido para substituir o antigo técnico Dunga e dar novas esperanças aos torcedores, que já se preocupavam com a iminente possibilidade do Brasil ficar fora de sua primeira Copa do Mundo.