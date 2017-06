Sempre ele, Cristiano Ronaldo marca e Portugal vence a Rússia por 1 a 0

Cristiano Ronaldo comemorou, e muito, a vitória de Portugal por 1 a 0 sobre a Rússia, nesta quarta-feira, no Spartak Stadium, em Moscou. Autor do único gol da partida, o camisa 7 reconheceu e dificuldade do confronto pelo fato de os adversários estarem jogando em casa, mas acredita que a seleção de seu país está no caminho certo rumo ao título da Copa das Confederações.

"Sabíamos que aqui na Rússia é extremamente difícil jogar contra a seleção da Rússia, é a primeira vez que Portugal ganha na Rússia, e obviamente estamos muito felizes. Estamos em um bom caminho, temos quatro pontos e o objetivo está concretizado", disse Cristiano Ronaldo, deixando claro que a prioridade era vencer após a estreia com um empate por 2 a 2 com o México em Kazan.

Atual campeã europeia, a seleção portuguesa chegou à Rússia como uma das favoritas à conquista do torneio, ao lado da Alemanha. A diferença entre os dois países é que Portugal desembarcou no país do Mundial do ano que vem com força total, enquanto a seleção campeã mundial utiliza o torneio como preparação para a nova geração de jogadores do país.

Crendo em mais um título antes da Copa do Mundo do ano que vem, fato que faria o time chegar ao Mundial com a confiança lá em cima, Cristiano Ronaldo teceu elogios ao treinador Fernando Santos, eleito o melhor técnico do ano passado pela Fifa, e valorizou a primeira vitória portuguesa sobre a seleção russa nesta quarta-feira.

"Temos um excelente treinador, um treinador que entende muito de futebol, que é uma pessoa extremamente experiente e mentor de toda a seleção. E obviamente nós jogadores temos feito um bom trabalho, temos jogado bem. Não foi por acaso que fomos campeões da Europa, e hoje também ganhamos. Primeira vez na história que conseguimos ganhar aqui na Rússia", completou o craque português.