Paris Saint-Germain mira contratações de CR7 e Mbappé

Se preparando para a próxima temporada, a diretoria do Paris Saint-Germain (PSG) confirmou nesta quarta-feira (21) que irá disponibilizar cerca de 220 milhões de euros para o clube se reforçar na janela de transferências. Os grandes objetivos do time parisiense no mercado, segundo o jornal "L'Èquipe", são os atacantes Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Parar tirar CR7 do Real Madrid, o PSG estaria preparando uma proposta de 100 milhões a 150 milhões de euros, um valor inferior ao que o clube madrilenho espera vender o português, já que há muitos rumores sobre sua saída.

Já o jovem Mbappé, parece que cada vez mais distante de permanecer no Monaco. O atacante de apenas 18 anos é alvo de diversas equipes europeias, tendo como valor de mercado mais de 100 milhões de euros.

O PSG ainda não realizou nenhuma grande contratação nesta janela de transferência. Mas, rumores apontam que o zagueiro Pepe, de 34 anos, está muito próximo de ser anunciado pelo clube. Também houve especulações na mídia francesa de que o colombiano James Rodríguez foi oferecido ao Paris Saint-Germain, mas ouviu um "não" e virou plano B. Na última temporada, o PSG ficou com o vice-campeonato da Ligue 1, encerrando a competição com 87 pontos, oito atrás do campeão Monaco. Sem conquistar nenhum título de grande expressão, o clube parisiense busca reforçar seu elenco para ser competitivo na temporada 2017/18.