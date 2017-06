Hoje coordenador, Edu comemora oportunidade de participar da Copa

Como jogador de futebol, o volante Edu Gaspar não chegou a disputar uma Copa do Mundo. O ex-jogador esteve presente em inúmeras convocações e torneios com a camisa amarelinha, mas não teve a oportunidade de participar do maior torneio do planeta. Hoje, como coordenador da Seleção Brasileira, Edu comemora a oportunidade.

"Como atleta, a principal realização profissional é uma Copa do Mundo. Pode jogar a Champions League, a Premier League, mas uma Copa é um marco que fica gravado para pouquíssimos atletas", lembrou Edu em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Eu tenho uma chance agora, que é diferente, exercendo um cargo diferente, o que me causa muito prazer e orgulho. Sem dúvida será uma realização pessoal e profissional. Pode ser um pouco de vaidade, mas sempre tive o sonho de participar de uma Copa", exaltou.

Ex-jogador de Corinthians, Valência e Arsenal, Edu Gaspar esteve perto da disputa de um Mundial. O volante participou da Copa América, em 2004, e da Copa das Confederações, em 2005. Nas duas ocasiões, o volante sagrou-se campeão. Em 2004, bateu a Argentina em jogo emblemático. Em 2005, Edu também fez parte do elenco que novamente bateu a Argentina na final. No entanto, uma lesão às vésperas da Copa da Alemanha, em 2006, impossibilitou a ida de Edu.

Na última terça, Edu Gaspar e Tite completaram um ano à frente da Seleção Brasileira. Quando aceitaram o convite do presidente Marco Polo Del Nero, o Brasil encontrava-se em situação complicada na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas e corria risco iminente de ficar fora do Mundial pela primeira vez na história.

Um ano depois, o Brasil já possui vaga carimbada para a Rússia, local que recebe a Copa em 2018. "Era inimaginável colocar a Seleção no lugar que colocamos em tão pouco tempo. É maravilhoso conseguir a classificação, acho que ninguém esperava isso. E conseguimos de uma forma brilhante, com muito trabalho por trás", finalizou Edu.