Fabuloso determina meta de gols pelo Vasco na temporada

Os gols de Luis Fabiano estão o deixando satisfeito. Já são cinco gols após oito rodadas no Campeonato Brasileiro disputadas pelo Vasco até aqui. Fabuloso, inclusive, traçou uma meta: fazer 50% em gols do número de partidas que participar. Ele exemplificou.

"Sempre trabalho com o percentual de 50%. Se eu jogar 30 partidas no ano, se fizer menos de 15 gols, estou abaixo. Espero que consiga fazer mais, mas o mínimo eu garanto", afirmou Luis Fabiano.

Luis Fabiano ainda falou da importância do técnico Milton Mendes em seu trabalho.

"O treinador é fundamental. Ele conseguiu trazer um padrão tático muito bom para o nosso time, principalmente dentro de casa. Fora ainda não conseguimos achar. Ele tem conseguido tirar o máximo de cada jogador em sua posição, tem buscado alternativas. Chegou, reestruturou e tem sido muito importante para o nosso time", concluiu.

O Vasco enfrenta o Botafogo às 21h desta quarta-feira no Nilton Santos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Fabiano será titular. O site do LANCE! acompanha o clássico em tempo real, com todas as informações de pré-jogo ao longo do dia, além de tudo que acontece nos vestiários durante o pós-jogo.