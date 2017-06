Copa Guadalupe Fight de Kickboxing acontece neste sábado, 24 de junho

Neste sábado, dia 24 de junho, o Shopping Jardim Guadalupe receberá a primeira edição da 'Copa Guadalupe Fight de Kickboxing'.

O evento, organizado pelo projeto Blindando Vidas, tem apoio da Federação de Kickboxing do estado do Rio de Janeiro - FKBERJ, e do Shopping Jardim Guadalupe.

Os atletas que participarão da competição são federado e vão disputar as categorias 'Light Contact', 'Kick Light', 'Low Kicks' e 'K1 Rules' no tatame da loja do Projeto Blindando Vidas, que fica no 2º piso do shopping, das 10h às 22h.

Projeto Blindando Vidas

O esporte como instrumento de inclusão social, educação e socialização de crianças e adolescentes, essa é a proposta do 'Projeto Social Blindando Vidas'. Coordenado pelo mestre e professor de Muay Thai e Kick Boxing Sérgio “Blindado” Santos, o projeto conta com um espaço fixo no Shopping Jardim Guadalupe que atenderá crianças e jovens entre 4 e 17 anos gratuitamente oferecendo aulas de Muay Thai, Kick boxing, Jiu Jitsu e Judô. Para participar do peojeto, os responsáveis devem fazer inscrição no local apresentando boletim escolar e carteira de vacinação do aluno, que passarão por uma avaliação da assistente social Dina Lúcia Santos. As aulas são realizadas no espaço do projeto que fica no 2º piso, próximo a loja Hering.

Serviço: Copa Guadalupe Fight de Kickboxing

Data: 24 de junho (sábado), das 10h às 22h

Local: Shopping Jardim Guadalupe (loja do projeto Blindando Vidas, 2º piso) - Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe

Mais informações: (21) 3512-9100