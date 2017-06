Cartola confirma que Daniel Alves deve deixar a Juventus

O CEO da Juventus, Beppe Marotta, confirmou nesta quarta-feira (21) que o lateral brasileiro Daniel Alves está de saída do clube.

Durante a apresentação de um livro em Turim, o cartola disse que os dois lados farão uma "resolução consensual" e que a Juve desejará ao atleta "toda a sorte". "A motivação é fundamental para um jogador. Ele quer uma nova experiência", declarou Marotta.

Em entrevista recente ao canal "Esporte Interativo", Dani Alves explicitou o desejo de jogar no futebol inglês - há rumores sobre um interesse do Manchester City, treinado por Pep Guardiola, que já trabalhou com o brasileiro no Barcelona.

No mesmo programa, o lateral alertou que o astro bianconero Paulo Dybala precisa deixar a Velha Senhora se quiser "evoluir", declaração que irritou a torcida juventina. Ainda assim, o CEO garantiu que esse não é o motivo para a provável saída de Dani Alves, que tem contrato até junho do ano que vem.

"Não houve qualquer ruptura", salientou o dirigente. Também existe a possibilidade de a Juventus perder o lateral esquerdo Alex Sandro, cobiçado pelo Chelsea de Antonio Conte. "Recebemos uma oferta consistente. Não temos intenção de ceder ninguém, mas manter um jogador contra sua vontade não é útil para ninguém", acrescentou.

Os dois brasileiros foram alguns dos destaques da Juve na última temporada e cruciais para o clube de Turim conquistar o hexacampeonato italiano e a Copa da Itália e chegar à final da Liga dos Campeões da Europa.