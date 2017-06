Maradona rebate crítica e chama Daniel Alves de 'idiota'

O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona não hesitou em responder às críticas feitas pelo lateral Daniel Alves e afirmou que o brasileiro é um "idiota" que atua em uma área do campo em que "não se joga".

"Daniel Alves é um idiota. Dá 28 cruzamentos, acerta quatro, é um idiota. Ele fala porque joga em um lugar onde não se joga futebol, no máximo, faz cruzamentos e faltas", disse o argentino à emissora argentina "TyC".

Citando outro jogadores, como Zico, Rivellino, Neymar e Ronaldo, o astro argentino afirmou que "desses aí sim" poderia ouvir algo, "mas esse cara, que toca três vezes na bola e faz oito faltas por jogo, eu vou embora", ressaltou.

A resposta veio após o questionamento do jornalista sobre um entrevista dada por Daniel Alves ao canal "Esporte Interativo". Quando foi comparar Lionel Messi com Maradona, o brasileiro afirmou que "não teria orgulho de ganhar uma Copa do Mundo com um gol de mão" e que ele não era um "exemplo" para os mais jovens.

"Ele enganou todo mundo, ficou famoso por isso, beleza. Respeito o Maradona, mas, para mim, como esportista, não o colocaria como exemplo para os jovens", disse o brasileiro.