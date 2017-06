Depois de Messi e CR7, Mourinho é acusado de evasão fiscal

Após as denúncias contra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, é a vez do técnico português José Mourinho entrar na mira do Fisco espanhol por um suposto crime de evasão fiscal, informou o Ministério Público do país nesta terça-feira (20).

De acordo com a denúncia, o treinador cometeu dois crimes contra a Fazenda entre os anos de 2011 e 2012 que somam 3,3 milhões de euros (R$ 12,1 milhões).

De acordo com a acusação, Mourinho não declarou os valores obtidos com a cessão de seus direitos de imagem ao assinar com o Real Madrid com "o objetivo de ter um benefício ilícito".

Mourinho teria evadido cerca de 3 mi de euros entre 2011 e 2012

"O denunciado assinou um contrato em que cedia seus direitos de imagem à sociedade com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, Koper Service S.A. No dia 17 de setembro de 2004 assinou um novo contrato de cessão de seus direitos de imagem entre Koper Services S.A. e a irlandesa Multisports & Image Management Limited e quatro anos mais tarde (em 22 de setembro de 2008), a sociedade irlandesa assinou com a Polaris Sports Limited, que tinha o mesmo domicílio social, um contrato de representação que buscaria e negociaria contratos comerciais", diz o despacho da Procuradoria.

De acordo com o documento, "todas essas estruturas societárias foram usadas pelo denunciado com o objetivo de fazer fisicamente opacos os benefícios precedentes de seus direitos de imagem".

- Julgamento de Ronaldo é marcado: O jogador Cristiano Ronaldo foi convocado pela Procuradoria para depor sobre o caso de evasão fiscal no dia 31 de julho. Acusado de quatro crimes fiscais, o português responde a quatro crimes fiscais que totalizam uma evasão de 14,7 milhões de euros em impostos.

Caso seja condenado, ele pode pegar entre 21 meses até sete anos de prisão. Messi, por sua vez, foi condenado a 21 meses de detenção pela fraude fiscal de 4,1 milhões de euros. No entanto, como ele era réu primário e tratava-se de uma condenação menor do que dois anos, ele não precisou cumprir o período na cadeia.