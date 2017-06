Flamengo planeja seguir pontuando para subir na tabela

Somar o máximo de pontos para subir na tabela de classificação e encostar no pelotão de frente. Essa é a estratégia do Flamengo neste momento do Campeonato Brasileiro. Os jogadores flamenguistas se mostraram satisfeitos com o empate por 2 a 2 com o Fluminense, no domingo, por terem conseguido ganhar mais um pontinho. O time vinha de triunfo em casa diante da Ponte Preta por 2 a 0.

Justamente para não interromper o processo de "engorda" em termos de pontuação, é que os jogadores trabalham com uma vitória na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra a Chapecoense, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), pela nona rodada do Brasileirão.

"É importante que tenha continuidade em termos de resultados. Ganhamos da Ponte Preta, depois empatamos em um clássico, o que não chega a ser algo do outro mundo, e agora temos mais um desafio diante de nossa torcida. Portanto, precisamos de um resultado positivo para que não seja interrompido o processo de somarmos pontos, algo que deve continuar acontecendo para irmos nos aproximando dos nossos objetivos", disse o meia Diego.

O zagueiro Juan concorda.

"Estamos vivendo um momento do Campeonato Brasileiro em que é muito importante você ir acumulando pontos, somando sempre alguma coisa de uma rodada para a outra, a fim de se manter em movimento na tabela de classificação. Estamos conseguindo isso nas duas últimas rodadas e precisamos dar sequência a essa realidade para subirmos para a primeira parte da tabela, que é onde queremos brigar. Temos condições de estarmos bem melhores colocados e por isso mesmo não podemos interromper o fato de somarmos pontos. Respeitamos demais a Chapecoense, mas por ser um jogo em nossa casa, onde vamos contar com o apoio dos torcedores, precisamos vencer", avisou Juan.

Nesta segunda-feira os titulares participaram apenas de um trabalho regenerativo. Assim, a definição da formação que vai a campo começa a ser feita apenas nesta tarde de terça-feira, quando está previsto um trabalho tático no Ninho do Urubu. O Flamengo soma 11 pontos até aqui no Brasileiro.