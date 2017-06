Com pênalti e gol no final da partida, Fluminense e Flamengo empatam

Flamengo e Fluminense garantiram uma partida emocionante neste domingo (18), no primeiro Fla-Flu do Campeonato Brasileiro neste ano. O Tricolor vencia o jogo até os acréscimos, depois de um pênalti no final do segundo tempo, mas a partida terminou empatada, aos 49min, deixando o placar em 2 a 2, no Maracanã.

Os gols do Fluminense foram marcados por Wendel e Henrique Dourado, e do Flamengo por Diego e Trauco.

O próximo jogo do Fluminense é nesta quarta-feira (21), contra o Avaí, na Ressacada. O Flamengo enfrenta a Chapecoense no estádio Luso-Brasileiro, no dia seguinte.