Com gol anulado, Portugal e México empatam na Rússia

No segundo jogo da Copa das Confederações, a seleção de Portugal empatou com o México por 2 a 2 neste domingo (18) em Kazan, na Rússia, com um gol anulado por vídeo, a novidade do torneio.

A seleção de Cristiano Ronaldo teve um gol cancelado pelo juiz Nestor Pitana após ele realizar uma consulta aos árbitros de vídeo que acompanhavam a partida. Logo depois, Quaresma e Cédric marcaram os gols portugueses e Chicharito e Moreno empataram para os mexicanos.

Com o empate, Portugal e México seguem em segundo lugar no Grupo A, com apenas um ponto. A anfitriã Rússia mantém a primeira colocação após a vitória contra a Nova Zelândia ontem (17) por 2 a 0.

O próximo jogo de Portugal acontece na próxima quarta-feira (21) contra a Rússia, enquanto que o México enfrenta a Nova Zelândia em Sochi.